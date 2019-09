Assaltado, Yudi Tamashiro diz que não guarda mágoa do ladrão

Yudi Tamashiro sofreu um assalto à mão armada na última quinta-feira (19) enquanto transitava pela Avenida Ibirapuera, em São Paulo. Em entrevista exclusiva ao “A Tarde é Sua”, o cantor deu mais detalhes do ocorrido e disse que não guarda mágoa do ladrão.

“Não guardo mágoa nenhuma do assaltante, porque se tem uma coisa que eu aprendi a fazer foi a não julgar os outros. Não sei o que ele está passando, não sei qual que é a história de vida do cara", disse ele.

O cantor contou que "não foi a primeira vez" que ele passa por esse tipo de situação: "Já aconteceram outras vezes, mas é sempre uma novidade, é sempre um choque. Dessa vez, foi assustador por conta da minha família que estava no carro também. Eu estava dirigindo, a minha irmã do lado e minha mãe no banco de trás, bem atrás de mim. Eu estava voltando da fisioterapia, que estou fazendo pra coluna, e estava procurando um espaço ali no Ibirapuera para poder fazer uma live, porque eu iria lançar o meu clipe”.



Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, Yudi explicou que estava com o vidro do carro abaixado a fim de melhorar sua voz, que estava um pouco ruim no dia, e continuou: “Era um trânsito e eu parado com o celular ali no painel no GPS. Aí, do nada, eu olho para um lado tem uma arma apontando assim na minha cabeça".





O ex-apresentador do SBT também relatou que entregou todos os seus pertences, entre eles sua carteira e seu celular. Porém, o assaltante queria mais. "Eu fiquei desesperado. Quando você tem coisa pra passar, você passa. Só que quando não tem mais nada você fica desesperado, né? Fiquei desesperado e falei: 'meu irmão, não tem mais nada. Acabou, já era'. Acho que ele viu que não tinha nada realmente, que não estava mentindo, e saiu', desabafou.

Ao final, Yudi revelou que pretende andar com carro blindado por uma "questão de segurança".

TV Fama