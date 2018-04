Ash vs. Evil Dead é cancelada após três temporadas

O canal Starz anunciou o cancelamento da série Ash vs. Evil Dead. A terceira temporada exibe o último episódio nos Estados Unidos no próximo dia 29 de abril.

Ash vs. Evil Dead trouxe Bruce Campbell para reprisar o papel do anti-herói Ash Williams, e contou com Dana DeLorenzo, Ray Santiago e Lucy Lawless no elenco.





Sem números muito expressivos de audiência, a terceira temporada trouxe Ash sendo alçado ao posto de herói e descobrindo a existência de uma filha que agora é sua responsabilidade. No Brasil, a série é exibida pelo FOX Premium e os episódios estão disponíveis no FOX Play.

Adoro Cinema