Joe Russo, um dos diretores de Vingadores: Guerra Infinita, disse que a construção da personalidade de Thanos será um dos pontos altos do novo filme da Marvel. Em entrevista ao Fandango, Russo falou que os fãs verão um vilão com bastante profundidade no longa, apesar de pouco se saber sobre os aspectos psicológicos do personagem no cinema.



Thanos lutando contra o Capitão América em Wakanda. Foto: Reprodução/Youtube

“Eu não quero desonrar o Thanos, acho que as pessoas descobrirão que às vezes ele é terrível, e às vezes ele é empático. Todos nós com certeza amamos vilões com profundidade e a história do Soldado Invernal foi o que nos motivou a fazer esse filme, o fato do Capitão América lutar inconscientemente contra seu melhor amigo”.

Russo falou ainda que acredita que disse que vilões complexos tornam a história mais interessante. Russo falou ainda sobre como o filme conversará com os demais longas da Marvel.

"Todos os filmes da Marvel funcionam de forma independente e esse também é um filme autônomo. Você sabe que uma história continuada está em andamento, portanto, certamente estará conectada à história dos Vingadores, mas Guerra Infinita está colocado da mesma forma que todos os filmes da Marvel, que estão correlacionados."

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Confira o novo trailer:









