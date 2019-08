Ary Toledo está internado há mais de 1 mês

Ary Toledo está internado há 37 dias no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O humorista, de 81 anos, está com pneumonia aguda, bronquiolite e água nos pulmões. As informações foram divulgadas com exclusividade pela equipe do “A Tarde é Sua” nesta quinta-feira (1º).

A assessora de imprensa de Ary, Fátima Freitas, concedeu uma entrevista exclusiva ao vivo no programa e falou sobre a condição clínica dele. "O quadro é muito delicado, porém estável. Mas muito muito muito delicado", informou ela. “Ele não fala, não anda, está deprimido e não presta muita atenção no que a gente está falando nesse momento. Tem um histórico de pneumonias antigas, mas essa é a mais forte. Derrubou o grande Ary e ele perdeu mais de 20kg”, acrescentou.



Foto:Reprodução

Além disso, Fátima informou que não há previsão de alta para o humorista e que ele também está com um fungo nos pulmões chamado aspergillus: "Os médicos já fizeram o DNA desse fungo e estão tratando com medicações. Mas demora seis ou sete meses para ele ser combatido".

Ainda segundo a assessora, Ary está realizando uma tomografia na tarde quinta-feira (1) e está lúcido.

Em maio, o humorista precisou ser internado e teve realizar um cateterismo após sentir tontura e ter problemas com pressão alta.

