Artistas cobram ações do governo para conter manchas de óleo

Nas redes sociais, artistas estão cobrando por mais ação do governo federal contra as manchas de óleo que atingem o Nordeste do Brasil desde agosto.

Sônia Braga, através do movimento 342, foi uma das que foi às redes cobrar respostas. "Não é apenas muito grave, mas urgente que o governo federal e os órgãos competentes que dispõem de capital humano e tecnologia de ponto sejam proativos e executem imediatamente ações concretas e efetivas que minimizem os danos causados ao ecossistema", disse a atriz.

A cantora Daniela Mercury usou suas redes sociais para convocar formadores de opinião para se manifestar contra o óleo que atinge o Nordeste.

"O desastre ecológico pode ser incalculável. O desastre financeiro também. A gente precisa pedir providência aos governos federal, estaduais e municipais", disse a cantora. "E precisamos que a tecnologia do país seja usada para impedir a chegada de novas manchas ao litoral e também para impedir que o óleo vá para o fundo do mar, matando milhares de espécies. VAMOS REAGIR?????"

Ivete Sangalo afirmou que é "preciso uma tomada de atitude urgente dos órgãos responsáveis".

Em uma postagem que começa em inglês, o artista plástico Vik Muniz diz que o litoral brasileiro está sendo afetado por óleo de fonte desconhecida e que comunidades locais e ONGs estão limpando as praias.

"Depois de esvaziar cargos e recursos destinados a contingências ambientais, resta ao ministério do meio ambiente apenas o hercúleo trabalho de limpar a sua reputação", diz o artista.

"A população que vive da pesca e do turismo fazendo de tudo pra limpar o lugar de onde vem o sustento", diz o youtuber. "Meus amigos que estão ajudando a limpar, muito obrigado e tomem cuidado que esse óleo é tóxico, se alguém das cidades puder disponibilizar luvas e botas pros voluntários eu vou ficar muito agradecido, até propaganda de graça eu faço, ninguém merece isso."

Caminho semelhante seguiu a postagem da atriz e embaixadora nacional da ONU Mulheres Camila Pitanga . "Ao mesmo tempo em que sinto um orgulho enorme vendo as pessoas se mobilizando e não esperando a situação se agravar ainda mais, também sinto uma tristeza ao ver como estamos entregues à própria sorte."

A atriz Leandra Leal, em postagem, criticou diretamente o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que usou um vídeo editado para criticar a ONG Greenpeace.

"Sr. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles: quando é que vamos parar de debater quais estatísticas são verdadeiras, quais são falsas e qual é a origem desse petróleo cru que invadiu o nosso litoral nordestino pra partirmos, de fato, pra um plano de ação? Quando o senhor vai parar de jogar a culpa em outros países, em ONGs, inventando polêmicas, e assumir a responsabilidade que o seu cargo exige?", questionou a atriz.

