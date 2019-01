Artes de Março promove 1º Festival de Caricaturas

O maior festival de cultura do Piauí, o Artes de Março, será uma festa de arromba. Em 2019 o evento realizado pelo Teresina Shopping terá como tema o movimento cultural que revolucionou uma geração na música, no comportamento e na moda, a “Jovem Guarda”.



Para a festa o Teresina Shopping traz a 1ª edição do Concurso de Caricaturas do Artes de Março. O objetivo é incentivar, divulgar e promover o talento dos caricaturistas piauienses. As inscrições para a competição são gratuitas, entre os dias 22 de janeiro a 20 de fevereiro, com o tema “Jovem Guarda”, e podem ser realizadas pelo e-mail: [email protected], ou pessoalmente no Teresina Shopping, no Quiosque de Informações.

Os caricaturistas devem apresentar ficha de inscrição preenchida com o Termo de Adesão e Aceite; “Desenho”: imagem(s) do(s) trabalho(s) a serem inscritos, com título, no tamanho padrão 30 x 42cm; e cópia dos documentos pessoais (RG, CPF e Comprovante de endereço). Cada participante poderá inscrever no máximo três caricaturas.

As três melhores caricaturas serão premiadas em dinheiro: 1º lugar R$ 3 mil; 2º lugar R$ 2 mil e 3º lugar R$ 1 mil. Além disso, os 50 melhores desenhos serão expostos no Teresina Shopping durante o Artes de Março.

Os desenhos serão avaliados de acordo com os critérios de: criatividade; originalidade; traçado e impacto visual. A comissão julgadora será formada por cartunistas, jornalistas, artistas gráficos, artistas plásticos e representantes culturais. Mais informações no site do Teresina Shopping.

Curadoria

A curadoria do 1º Concurso de Caricaturas do Artes de Março é do cartunista Jota A, que também é jornalista-ilustrador, gravador, designer gráfico, artista plástico e criador do Salão Medplan de Humor. Atualmente o profissional trabalha no Jornal O Dia, onde mantém uma tirinha desde 1990. Ele também é editor do Curumim, caderno infantil do jornal, e publica meia página de humor, aos domingos, chamada Garatujas.

Jota A já fez charges para o site acessepiaui.com.br, desenhou para os jornais carioca O Pasquim21, Jornal do Brasil e os piauienses Correio Corisco e A Voz de Teresina, além das revistas Presença, Revestrés e Cadernos de Teresina.

O cartunista colabora com charges para o Greenpeace Brasil e participa do programa Feito em Casa, da TV Cidade Verde, com o Garatujas do Jota A. Em 1997 lançou o livro de cartuns Humor Todo o Dia, em 2005 Cara e Coroa e, em 2012, Traço e Riso.