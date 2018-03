Artes de Março celebra um dos ritmos mais amados do Brasil

“Quem não gosta de samba bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé". Se você é bom sujeito e não quer deixar o samba morrer, em março você tem encontro marcado no Teresina Shopping. O maior festival de cultura do Piauí fará uma homenagem a um dos ritmos mais festejados e amados do país, o samba.

Entre os dias 01 e 23 de março, o shopping realiza o Artes de Março com uma programação variada que engloba a Mostra de Cinema Artes de Março, apresentações musicais e artísticas, além de outras ações.

Em ano de Copa do Mundo toda a brasilidade estará em evidência no festival, por meio da música, cinema, dança e arte. O samba é uma das principais manifestações culturais do país e considerado a música nacional do Brasil, atingindo todas as regiões e classes sociais.

No Artes de Março as grandes atrações locais e nacionais como: Sombrinha e Demônios da Garoa, vão transformar o Teresina Shopping na maior roda de samba do Piauí.

Sombrinha

O cantor Sombrinha, ex-integrante do grupo Fundo de Quintal, será uma das atrações nacionais e comandará uma verdadeira roda de samba. O paulista começou a compor ainda em 1980 a música Marcas no Leito, em parceria com Jorge Aragão, que depois foi gravada pela cantora Alcione. Hoje são mais de 300 gravações interpretados por grandes nomes como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Dona Ivone Lara, Chico Buarque e Caetano Veloso, além de muitos outros. Sombrinha é cantor, compositor, cavaquinhista, bandolinista, banjoísta e violonista.

Demônios da Garoa

Outra atração confirmada é o grupo “Demônios da Garoa” que fará uma apresentação inesquecível para todo mundo cair no samba e recordar os grandes sucessos do grupo. As lendas vivas da música brasileira têm mais de sete décadas de carreira, sendo reconhecidos pelo Guinness Book, edição de 1994, como o grupo mais antigo e em atividade no mundo.

Os “Demônios da Garoa” agradam desde os mais antigos que acompanham a carreira, até os mais novos expectadores, que descobriram alegria e a personalidade marcante do grupo, com suas vozes inconfundíveis. Eles já lançaram ao longo da carreira mais de 2222 discos. O mais recente foi lançado em 2014, “Um Samba Diferente” com músicas inéditas e regravações de grandes sucessos do samba.

Atrações locais

E como março também é um mês dedicado às mulheres, a primeira atração musical do Artes de Março fará uma linda homenagem a todas essas guerreiras. No dia 08, acontece o show “As Divas do Samba”, com Sambatom e convidadas. No repertório, músicas das maiores cantoras de samba do Brasil.

Na segunda noite de festival, Os Baluartes do Samba: Peinha do Cavaco, Jr. Gueri, Xico Carlos e Tonhão, sobem ao palco para cantar os grandes clássicos desse ritmo.

Já na segunda semana, o Artes de Março terá a apresentação dos projetos: Orquestra Funffec de Corda, do município de Luís Gomes(RN) e Quarteto de Sax, de Uiraúna(PB), ambas com repertório voltado para o samba.

As apresentações ainda trarão shows temáticos com os grandes nomes do samba piauiense. A Orquestra Tamoio & Convidados traz o “Samba ad Infinitum”, com repertório especial dos maiores clássicos do samba em meio a poemas e citações; e o Piauí Samba se apresenta com a participação de vários cantores e compositores piauienses cantando músicas autorais.

Na programação ainda teremos Brazucas, em um show especial com muito samba, futebol e carnaval; Beth Moreno com uma homenagem a Alcione; Trombone & Cia com choro, samba e gafieira; e Le Ballet Studio de Dança trazendo o espetáculo “Samba pra Gente Sambar”.

Confira a programação completa:

Apresentações artísticas

08/03 – 19:30h – praça de eventos II - Sambatom e convidadas

09/03 – 19:30h – praça de eventos II - Os Baluartes do Samba

12/03 – 19:30h – praça de eventos II - Orquestra Funffec de Cordas

13/03 – 19:30h – praça de eventos II - Quarteto de Sax

14/03 – 19:30h – praça de eventos II - Sombrinha

15/03 – 19:30h – praça de eventos II – Orquestra Tamoio & convidados

16/03 – 19:30h – praça de eventos II - Piauí Samba Compositores

19/03 – 19:30h – praça de eventos II – Brazucas

21/03 – 19:30h – praça de eventos II - Beth Moreno

22/03 – 19:30h – praça de eventos II – Trombone & Cia

22/03 – 20:00h – praça de eventos II - Le Ballet Studio de Dança

23/03 – 19:30h – praça de eventos II - Demônios da Garoa

