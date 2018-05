Arraialzinho do Teresina Shopping acontece nos dias 03 e 10 de junho

Nos dias 03 e 10 de junho a criançada vai cair no forró durante o Arraialzinho do Teresina Shopping. O tradicional evento voltado para crianças e suas famílias acontece a partir das 16h na Praça de Eventos I do Teresina Shopping.



Além de muito arrasta pé, as crianças ainda contarão com uma programação diversificada que envolve brincadeiras juninas, quadrilha improvisada, pintura de rosto, animação por conta da Banda Anima Kids e shows dos Palhaços Bolim e Bolão e “Arraiá da turma do Teleleco”.

O Arraialzinho do Teresina Shopping já se consolidou no calendário de eventos de Teresina. O evento é uma oportunidade para os pequenos conheceram mais da cultura nordestina e vivenciarem essa festa tão tradicional da nossa região.

Confira a programação:

Dia 03/06

- Brincadeiras Juninas

- Pintura de rosto

- Banda Anima kids

- Show de encerramento Palhaços Bolim e Bolão

Dia 10/06

- Brincadeiras Juninas

- Pintura de rosto

- Banda Anima kids

- Show de encerramento “Arraiá da turma do Teleleco”

Ascom