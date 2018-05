Armadura do 'Homem de ferro' é roubada em Los Angeles

Alguém notifique a S.H.I.E.L.D., pois aparentemente nem Tony Stark está a salvo de ser vítima de um roubo mirabolante. A polícia de Los Angeles está investigando o desaparecimento de um traje do Homem de Ferro que foi usado por Robert Downey Jr. em algum dos filmes estrelados pelo ator no Universo Cinematográfico Marvel.



Segundo informações do jornal Los Angeles Times, o traje tinha um valor estimado em US$ 325 mil e desapareceu de um depósito localizado no bairro de Pacoima, no Vale de São Fernando, noroeste da cidade de Los Angeles, Califórnia. A peça teria desaparecido em algum momento entre fevereiro e abril deste ano, segundo uma porta-voz da polícia.

Foto: Reprodução/Marvel Studios

A reportagem do Los Angles Times não especifica em qual filme foi apresentada a armadura desaparecida, mas indica que pode ter sido o icônico traje que Tony Stark cria para si em Homem de Ferro (2008), filme que deu início à franquia que viria a se tornar a mais bem sucedida financeiramente de todos os tempos. Segundo o relatório da polícia, funcionários do depósito "estavam apenas checando" um dos armazéns quando notaram que a valiosa peça tinha sumido.

Ainda segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, nenhum outro item do depósito sumiu. Procuradas pelo jornal Los Angeles Times, a Marvel e The Walt Disney Studios não comentaram o assunto.

Considerando que as tecnologias desenvolvidas por Stark influenciaram as ações de vilões de Homem de Ferro (2008), Homem de Ferro 2 (2010), Vingadores: Era de Ultron (2015) e até Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), eu estaria preocupado se fosse o gênio, bilionário, playboy e filantropo mais famoso da Marvel Comics.

Adoro Cinema