Ariana Grande divulgou seu novo single, "No Tears Left To Cry" (via NME). Confira:





Essa é a primeira música lançada pela cantora após o ataque terrorista em seu show, na Manchester Arena, e a canção faz alusão ao ocorrido.

A Variety havia divulgado que o próximo álbum de Ariana trará colaborações com os produtores e compositores Max Martin, Savan Kotecha e Pharrell Williams. A cantora passou com a turnê pelo Brasil em julho.

