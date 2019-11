Apresentadora Sabrina Sato vira sócia de restaurante japonês em SP

Restaurantes têm sido um empreendimento popular entre os famosos. Caio Castro, 30, Bruno Gagliasso, 37, e Marcos Mion, 40, já tocam seus negócios no mercado gastronômico em paralelo à carreira artística há algum tempo. Agora entra também para esse clube a apresentadora Sabrina Sato , 38.

A artista anunciou nesta quarta-feira (6) que é a nova sócia do restaurante japonês Peixe Ao Cubo, que funciona no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Além dos pratos consumidos na hora ou retirados para viagem, o negócio conta também com uma peixaria, que vende os mesmos peixes servidos nos pratos da casa.

"Já conhecia o Peixe Ao Cubo e sempre gostei dos produtos e do modelo de negócio. Quando recebi o convite para sociedade percebi que havia ali uma grande oportunidade e não tive dúvidas em entrar para o negócio", afirmou Sabrina, em nota.

Esse é o primeiro empreendimento da apresentadora no setor alimentício, mas ela já é sócia da Odonto Special, uma franquia de clínicas odontológicas. Longe da TV desde o nascimento da filha, Zoe, Sabrina também está gravando o programa Domingo Show (Record), que passará a ter seu comando em janeiro.

Folhapress