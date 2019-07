Após tombo em faxina, Simone diz que gosta de botar a mão na massa

Simone, da dupla com Simaria, demonstrou que faxinar é um hábito muito comum de sua rotina apesar do tombo recente enquanto lavava o piso de casa. Em entrevista exclusiva exibida nesta quinta-feira (25) no “A Tarde é Sua”, a cantora falou sobre o assunto.

“Nós temos condições de pagar as pessoas para trabalhar, mas eu gosto de colocar a mão na massa. Gosto de lavar banheiro e limpar a sala, mas dessa vez deu errado”, disse Simone, que mostrou alguns machucados na mão e ressaltou que sente uma dorzinha em uma parte de sua cabeça.



Foto: Reprodução/Instagram

O pequeno acidente ocorreu na última terça-feira (23). Bem-humorada, Simone usou o Stories do Instagram para relatar o ocorrido e mostrou o machucado que ficou em sua perna.

“Ontem, na hora que estava trabalhando de dona de casa. Eu queria lavar o piso, peguei o sabão em pó maravilhoso, coloquei no balde, coloquei a águinha e joguei no piso. Adivinhe o resultado disso?", disse Simone. Em seguida, seu filho, Henry, completou: "O resultado é que minha mãe caiu porque ela escorregou”.

TV Fama