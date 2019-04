Após sair do BBB, Hariany se assusta com a quantidade fãs na web

Hariany mal saiu do Big Brother Brasil e já começou a colher os frutos de sua participação. A ex-sister, que foi desclassificada do programa após se desentender com Paula e a empurrar, possui uma legião de fãs na vida real e se assustou com a repercussão.

Na manhã desta sexta-feira (12), ela recorreu ao Instagram para comemorar a quantidade de fãs e seguidores em suas redes sociais. "Que tanto de gente, meu Deus do céu", disse ela em um vídeo divulgado em seus stories.



Em seguida, ela revelou que não imaginava que seria tão querida fora da casa. "Gente do céu, eu não sabia que tinha esse tanto de gente que gostava de mim, não. Pelo amor de Deus, vocês são muito fofos. Eu queria dar um beijo e um abraço em todo mundo. Estou muito feliz com o apoio que vocês estão me dando", disse ela.



Foto: Reprodução

Entenda a expulsão de Hariany do BBB 19

Hariany foi expulsa do Big Brother Brasil nesta quinta-feira (11). A sister foi punida após dar um empurrão em Paula durante a festa da última quarta-feira (10). A notícia foi dada em boletim ao vivo pelo apresentador Tiago Leifert.

A discussão começou quando Hariany falou para Paula que ela falava "coisas sem noção". Sem gostar do que ouviu, a bacharel em direito mandou a amiga calar a boca, gerando um bate-boca que acabou com Hari a empurrando no chão.

Tiago entrou na programação da TV Globo na tarde desta quinta com um boletim informativo sobre o programa. De acordo com ele, o fato estava sob análise e a produção ainda não havia decidido o que fazer.



Momento em que Hariany empurrou Paula. Foto: Reprodução/Gshow

Primeira manifestação após desclassificação

No fim da tarde da quinta-feira, mais calma após a expulsão do programa, Hariany recorreu ao Instagram para se manifestar sobre o incidente. "Gente, boa noite. Resolvi aparecer pra falar um pouquinho com vocês, só pra agradecer mesmo pelo carinho e apoio que estou recebendo, independente do que aconteceu estou muito feliz com tudo.. Sou grata por tudo. Agora, bola pra frente, aprendemos com nossos erros. Queria agradecer à toda equipe da Rede Globo, que são anjos na minha vida, estou muito grata de ter participado do programa", começou ela que, mesmo empurrando Paula, ainda torce pela amiga.

"Ainda torço muito pela Paulinha. Estou bem. Só senti que eu tinha que aaprecer aqui pra despreocupar vocês. Cheguei aonde cheguei no jogo graças a vocês. Obrigada por tudo, tudo, tudo, tudo. Boa noite. Beijo", completou ela.

