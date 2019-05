Após recuperação, Demi assina contrato com empresário de Justin Bieber

Demi Lovato está finalmente retomando sua carreira. No fim de semana, a estrela pop de 26 anos anunciou que Scooter Braun será seu novo empresário. "Pessoal!!!!!!! Sonhos se tornaram realidade hoje para mim. Eu oficialmente tenho um NOVO EMPRESÁRIO!!! E não apenas qualquer novo empresário, mas o único @scooterbraun!!!!", Demi Lovato revelou no Instagram, junto com uma foto ao lado de Braun. "Não poderia estar mais feliz, inspirada e animada para começar este próximo capítulo com você Scooter!!! Obrigada por acreditar em mim e por fazer parte desta nova jornada. Vamos fazer isso!!!!!!".



Scooter Braun e Demi Lovato (Foto: Instagram)



Scooter Braun, que já está gerenciando Justin Bieber e Ariana Grande, também ficou animado para compartilhar a novidade. "Ela é uma pessoa especial e um talento especial. Eu estou... nós estamos honrados. Bem-vinda à família, Demi", escreveu ele no Instagram. A esposa de Bieber, Hailey Baldwin, respondeu à notícia, escrevendo: "Yayyyyyyy". A modelo Ashley Graham também comentou: "Bem vinda à fam, Demi!!!!!!".

Demi sofreu uma overdose quase fatal de heroína no dia 24 de julho de 2018. No dia em questão, ela foi socorrida por médicos na casa dela em Los Angeles. Desde a overdose, Lovato passou a retomar aos poucos as atividades públicas dela e também as ações dela nas redes sociais.

Quem