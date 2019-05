Após gravar programa, Mamma Bruschetta é internada por infecção

Mamma Bruschetta foi internada nesta segunda-feira (20) na unidade Pompeia do Hospital São Camilo para tratar de uma infecção na pele. À reportagem, a apresentadora do programa Fofocalizando , do SBT, disse que após gravar a atração decidiu ir ao local por causa de inchaço na área infeccionada.



De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (21), o estado de saúde dela é estável, porém sem previsão de alta.

Mamma contou que sofre de erisipela há vários anos e que dessa vez a infecção apareceu na terça-feira (14) com um pequeno incomodo. Dessa vez, no entanto, ela afirma que "não está tão grave". A apresentadora está acompanhada pelo empresário e espera retornar ao trabalho na próxima semana.

A infecção

A erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria Streptcoccus pyogenes, mas pode também ser causada por Haemophilus influenzae.

As bactérias penetram na pele ou na mucosa através de um pequeno ferimento (picada de inseto, frieiras, micoses de unha, etc.) e se espalham pelos vasos linfáticos, podendo atingir o tecido subcutâneo. Na maioria dos casos, a lesão aparece mais nos membros inferiores.

O risco é maior para quem tem excesso de peso, diabetes não controlado, doenças do coração e do rim e insuficiência venosa nos membros inferiores.

Folhapress