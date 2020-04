Após eliminação, Babu declara torcida por Thelma

Após ser eliminado na noite deste sábado (25) com 57,15% dos votos, Babu avaliou como positiva sua passagem pelo BBB. "Estou muito feliz de saber que a mensagem que levei para lá chegou a tantos lugares, a ídolos meus, a amigos", disse o ator.

"Quando vi todo mundo mobilizado aqui fora, a tristeza de não ter ganhado R$ 1,5 milhão foi recompensada. A alegria de todo esse feedback que estou tendo é muito mais valiosa. O prêmio seria pouco perto da emoção que estou sentindo, por isso me sinto muito vitorioso", continuou.

(Foto: Reprodução)

Ao refletir sobre possíveis erros que tenha cometido na casa, Babu diz que em relação a posicionamento não faltou ajustar nada. Ele, porém, ressaltou, em entrevista à Rede Globo, que o jogo poderia ter sido diferente se tivesse vencido mais provas, como o quiz que garantia uma vaga direito na final. "Acho que as meninas tiveram mais torcida. O jogo é de quem tem maior torcida, não de quem está certo ou errado, é alto ou baixo, loiro, magro. A minha torcida me emocionou demais".

O ator também falou sobre a "comunidade hippie" –grupo do qual faziam parte Pyong, Marcela, Gizelly, Manu, Rafa, Thelma e, posteriormente, Ivy e Daniel. Para ele, não fazia sentido se juntar a um grupo que votava em outras pessoas baseando-se em comportamentos que nem todos entendiam. Eu comecei a perceber um movimento segregatório que dizia que tinha que ser 'assim e assado' para ser aceito e estar no grupo. Era um lugar de conforto se juntar com dez pessoas e votar nos demais. Mas eu sempre saquei que o público não curtia muito e acho que isso me sustentou até a reta final", pontuou o artista.



(Foto: Reprodução)

Babu disse ter ficado mais próximo dos homens da casa, não por compactuar com todas as ideias deles, mas, sim, por afinidade, por se sentir a vontade para falar de esportes e trocar experiências, em especial com os mais jovens.

Para o agora ex-BBB, ao contrário do cerceamento que sentia ao lado da comunidade hippie, com os meninos sentia liberdade para agir como achasse melhor. "A gente brigava e fazia as pazes. Acho que isso foi um sentimento verdadeiro e um lugar onde a gente sabia aceitar críticas", relembrou.

Para finalizar o ator falou de sua relação com Thelma Assis. "Não deixava de votar na Thelma por ser ela. É muito maior do que ela e eu. Uma das minhas metas foi cumprida: uma pessoa black está na final do BBB", disse Babu

(Foto: Reprodução)

"Quando a gente dá atenção, não tem que esperar de volta. Isso é interesse. Se alguém julga que ela não me deu de volta o carinho atribuído, isso já é uma pergunta a ser feita para ela", falou, para em seguida declarar sua torcida à médica.

"O 'Big Brother Brasil' tem que ser vencido esse ano por um black, não por Babu ou Thelminha. Se foi a Thelminha que ficou representando, é ela a minha representante, é para ela o meu apoio", finalizou Babu. A final do BBB será exibida na próxima segunda-feira (27), a partir das 22h39, na Globo.

Folhapress