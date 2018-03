Após críticas, Anitta justifica atraso de clipe ao vivo gravado em festa

Em uma vibe 70's, Anitta gravou o clipe de Indecente durante a sua festa de aniversário, que aconteceu na última segunda-feira (26.03), em sua casa no Rio de Janeiro. Marcado para começar às 21h, o atraso na live acabou gerando revolta nos fãs, que usaram as redes sociais para reclamar.

"Ao vivo de Taubaté, né", disse um seguidor, "só esqueceram de um detalhe: O AO VIVO", se revoltou mais uma, "só faltou o clipe começar", se declarou outra.



Anitta (Foto: Divulgação)



Sem se preocupar com as críticas, Anitta usou o Instagram Stories para justificar o atraso da transmissão — falhas na internet. "Eu quero pedir desculpas, porque obviamente era ao vivo, mas tivemos um problema na internet e o link demorou para subir o nosso ao vivo com a qualidade 'grande'. A gente estava correndo o risco de subir com a qualidade ruim, então eu optei por atrasar um pouco e subir de uma vez com a qualidade boa", contou a cantora.

E continuou: "Gente, foi tudo uma vez só, vocês podem perguntar para os convidados. Fiz a live no Instagram para vocês verem que a gente ensaiou quatro ou cinco vezes antes de fazer ao vivo. Ninguém tá fingindo nada, foi ao vivo real, tudo valendo de uma vez só. Mas optei, por conta da internet, por demorar um pouco mais com a qualidade incrível. Explicado?"

No Twiter, a cantora continuou o desabafo:

Vogue