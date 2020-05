Após cinco dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o apresentador Raul Gil, 82, teve alta no começo da tarde desta quarta-feira (6). O comunicador se recupera de uma cirurgia após ter o pulmão perfurado por uma das costelas.

Nas redes sociais Raul Gil já mostrava que estava com quadro clínico estável e melhorando. A informação foi confirmada no perfil do seu Instagram.

Em áudio, o apresentador agradeceu a preocupação dos fãs.



Após cinco dias internado, Raul Gil recebe alta do hospital. Reprodução



"Eu tive um problema na costela, mas estou inteirinho, estou bem, estou voltando", disse ele na última segunda-feira (4). Raul Gil teve um hemotórax (derramamento de sangue na cavidade pleural) devido a uma perfuração no pulmão, decorrente do acidente que sofreu no domingo de Páscoa (12), quando trincou duas costelas ao cair da escada de sua residência.

De acordo com a publicação, a equipe média retirou 2,8 litros de sangue do pulmão dele. Na sequência, fizeram um procedimento de lavagem no pulmão e, em seguida, ele foi encaminhado à UTI.

Filho do apresentador, Raul Gil Júnior publicou nesta quarta-feira (6) vídeo do pai cantando "Por Una Cabeza", canção de Carlos Gardel (1890-1935) imortalizada no filme "Perfume de Mulher" (1992).

"Mais um pouquinho e ele sai do hospital. Obrigado a Deus e a todos pelas oracoes", escreveu Raul Gil Júnior em seu perfil no Instagram.

