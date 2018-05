Após cancelamento, série ganha dois episódios bônus

As coisas não andam boas para os fãs de Lucifer: além do seriado ter sido cancelado, a produção também revelou que tinha um gancho preparado para o finale da terceira temporada que com certeza irritaria o público pela falta de continuidade.

Mesmo com grande mobilização na internet, o programa ainda não encontrou nova casa - mas pelo menos a Fox anunciou que exibirá dois episódios inéditos de bônus, inicialmente gravados para a falecida quarta temporada. A informação é do TVLine, e os capítulos vão ao ar em 28 de maio nos Estados Unidos.

O primeiro, chamado de "Boo Normal", acompanha Lúcifer (Tom Ellis) e sua equipe investigando o assassinado de uma pediatra. É o capítulo com participação especial de Charlyne Yi, de House.



Foto: Reprodução/Fox/Divulgação

O segundo episódio também terá uma participação muito divertida. Batizado de "Once Upon a Time", a trama mostará uma dimensão alternativa criada pela mãe de Lúcifer onde o anjo caído nunca conheceu Chloe mas tem libre abítrio. O conto será narrado por Deus, que por sua vez é dublado por Neil Gaiman - autor que criou Lucifer nas páginas da Vertigo. Ainda não há previsão de estreia para os episódios adicionais no Brasil.

Nos Estados Unidos, o seriado tinha uma audiência morna, com cerca de 3,3 milhões de espectadores. Apesar de ter se mantido consistente ao longo de suas temporadas, o cancelamento não é surpresa considerando que a emissora está acabando com suas séries de nicho: na mesma leva, a Fox acabou com Brooklyn Nine-Nine, The Last Man on Earth e The Mick. Dessas listadas, apenas B99 foi resgatada até o momento, tendo sido renovada pela NBC - saiba mais.

Lucifer teve 55 episódios ao longo de três temporadas. No Brasil, a série é transmitida pelo canal pago Universal e também está disponível no catálogo da Netflix.

