Os membros do grupo musical mexicano RBD (sigla para 'Rebelde') - criado a partir da telenovela com o mesmo nome - se reuniram após 11 anos e levaram os fãs à loucura nas redes sociais ao postarem uma imagem do momento no Instagram, no qual os seis integrantes aparecem abraçados.

Anahí, Christian Chavez, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckerman e Alfonso Herrera compareceram ao encontro e todos compartilharam o mesmo clique em que aparecem abraçados, com várias legendas diferentes em seus respectivos perfis.

Após 11 anos, membros do RBD se reúnem em foto: "Para sempre". Reprodução



O que cada um disse

Anahí afirmou em post que a união do grupo é "para sempre", enquanto Alfonso destacou que já se foram 11 anos desde que a separação. Maite, por sua vez, deixou claro que este é o "verdadeiro reencontro, embora não aquele que esperavam que a gente anunciasse".

"É o reencontro das seis almas que foram uma só. Ver cada um de vocês, olhar nos seus olhos e estar juntos, não tem preço, não se compara com nada. Ser genuinamente quem somos uns com os outros foi o presente maior, direto ao coração", acrescentou.

Christopher agradeceu aos outros cinco integrantes: "De outras vidas. Obrigado, irmãos e irmãs". Já Dulce disse que "cinco pedacinhos" de seu coração foram restaurados após o reencontro.

TV FAMA