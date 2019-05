Aos 99 anos, Orlando Drummond, o Seu Peru, reaparece na 'Escolinha'

Eternizado por interpretar o Seu Peru, na Escolinha do Professor Raimundo, o humorista e dublador Orlando Drummond, aos 99 anos, abriu nesta semana um perfil no Instagram . O ator participará da nova temporada do programa, revivendo o personagem ao lado de seu intérprete atual, Marcos Caruso, 67.



O encontro nos estúdios foi registrado pelo ator Evandro Mesquita, que interpreta o personagem Armando Volta, e as fotos têm sido compartilhadas pelos fãs, que desejam boas-vindas à rede social a Drummond.

Para inaugurar a conta, Drummond compartilhou com os fãs uma foto ao lado do neto Felipe num estúdio de dublagem. O ator também é famoso por ter dado voz aos personagens Popeye, Scooby Doo, Alf, Gato Guerreiro (de He-Man) e Vingador (de Caverna do Dragão).

Após 24h na rede, ele compartilhou uma foto ao lado da esposa Gloria Drummond, durante a celebração das Bodas de Ouro do casal, em 2001.

A quinta temporada da Escolinha estreia em julho e terá mais dois personagens: João Canabrava, que será interpretado por Marcos Veras, do elenco de "Verão 90", e Seu Mazarito, personagem de Costinha, que será vivido por Leandro Hassum.

Folhapress