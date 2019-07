Aos 56 anos, Xuxa lamenta ataques ao postar fotos sem maquiagem

Xuxa Meneghel está cada vez mais confortável em mostrar como é na “vida real” conforme o tempo vai passando. Aos 56 anos, a apresentadora tem postado fotos sem maquiagem e diz estar muito feliz com isso. Na verdade, o que lamenta é o comportamento dos internautas que insistem em atacá-la nas redes sociais.

"Com as mídias vejo que as pessoas estão amargas e bastante desrespeitosas. Quando eu apareço sem maquiagem, falam: 'nossa, como você está velha! E esse cabelo? Não vai ter mais jeito, não vai deixar crescer?' São umas coisas absurdas. Eu fico imaginando elas escrevendo do outro lado, colocando todo ódio delas em cima de uma coisa que está me fazendo muito bem. Acho que as pessoas têm que respeitar a minha vontade e a vontade dos outros. Isso vem de uma coisa que está muito no ar agora, as pessoas estão se machucando muito, tentando ver alguma maneira de machucar as outras. Se a pessoa está gorda, se está magra demais, se está velha, se está com o cabelo curto, elas querem que as pessoas estejam do jeito que elas querem. As pessoas têm que fazer o que elas quiserem para ser felizes”, disse em entrevista à “Quem”.



Foto:Reprodução/Instagram

Para Xuxa, o mais importante é respeitar as opções de cada um sem, no entanto, levantar bandeiras. "É até bom eu esclarecer isso agora para não ficar ruim e contra algumas pessoas que levantam a bandeira do feminismo. Quem quiser ter cabelinho embaixo do braço, tenha; quem quiser ter cabelo branco, tenha; quem quiser ter o cabelo preto, pinte. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes. Não concordo com alguns exageros que algumas mulheres estão fazendo hoje em dia. Não concordo com essa deformidade que às vezes aparece em algumas pessoas. Mas se aquela pessoa que botou um monte de coisa no corpo e no rosto está feliz, tudo bem. É uma questão de opinião”, acrescentou.

A apresentadora também condenou a pressão da sociedade para que as mulheres pareçam sempre jovens. "A gente vê o homem quanto mais velho mais bonito, cabelo branco é legal, envelhecer é legal. Talvez a gente tenha feito isso, não venha do homem. Nós fomos acostumadas desse jeito, a gente tem que estar sempre bem arrumada, não pode envelhecer, a gente pinta o cabelo para não aparecer o cabelo branco. Eu já acho que a gente tem que fazer o que a gente quer. Mesmo que incomode algumas pessoas, ou muitas, a gente tem que ser feliz”, defendeu.

Embora sem preocupações extremas com a beleza, a eterna Rainha dos Baixinhos diz que o segredo para estar bem é bem simples: não fumar, não beber e contar com o amor do companheiro, Junno Andrade.

