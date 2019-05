Aos 54 anos, Beto Jamaica fica noivo de tenente da marinha

Beto Jamaica, vocalista do grupo É O Tchan! , ficou noivo da tenente da marinha Tati Santos. O cantor deu a notícia aos fãs em seu Instagram , compartilhando algumas fotos do momento do pedido.



"Um momento incrível, que eu esqueci de compartilhar com vocês! Momento ímpar na minha vida. Noivei", disse ele. Beto e Tati estão juntos há cerca de sete meses. Ela era fã do É O Tchan! e do cantor e sempre acompanha aos shows.

Em fevereiro, Tati postou um clique antigo ao lado de Beto e falou da relação deles.

"Já faz 2 anos de amizade e carinho singular. Em resumo: tudo acontece como e quanto tem que acontecer e nada, nada mesmo, foge das mãos, dos cuidados e do amor de Deus", escreveu ela.

UOL / Folhapress