Angélica aproveitou esta sexta-feira (21) para curtir um descanso ao ar livre. No Instagram Stories, a apresentadora compartilhou um clique em que aparece de biquíni e fez questão de exibir a boa forma física aos 45 anos.

Na foto, a loira escreveu: “Bem minininha! Sextando”. Antes, Angélica compartilhou outra foto, em que aparece segurando a filha de sua sobrinha Nathalia Marbá, a Bella, de cinco meses. “Surra de fofura e amor”, derreteu-se a esposa de Luciano Huck.

Recentemente, Angélica deixou à mostra um pouco do seu lado coruja com a família. A apresentadora usou a rede social para publicar um vídeo em que aparece dançando com a pequena Bella. “Saudade que fala, né? #tbt recente. Um dia feliz e de 'bobeira' com essas meninas”, escreveu Angélica na legenda.





Foto: Reprodução/Instagram

