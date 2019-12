Aos 42 anos, Danni Suzuki posa nua no Jalapão

Danni Suzuki usou o Instagram nesta quinta-feira (19) para compartilhar uma clique em que aparece nua no Parque Estadual do Jalapão, em Tocatins. Aos olhos do fotógrafo Thiago Jenné, a atriz de 42 anos posou em cima de uma árvore e editou a foto em tons trabalhados no preto e branco.





Foto: Reprodução/Instagram

"'Quando a morte lhe cai bem' foi o nome que dei pra essa árvore, pois só foi amada após sua morte. Sentir o vento sob seus galhos me fez sentir muito viva. #TBT de uma tarde como vim ao mundo no Jalapão", escreveu Danni na legenda da publicação.

Em seguida, os internautas de plantão deixaram um sequência de elogios. "Que foto maravilhosa", comentou um. "Dá-lhe zoom para ver de perto essa beleza japonesa", disparou outro mais ousado.

TV Fama