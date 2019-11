Aos 38 anos, Ana Hickmann mostra corpão ao posar de biquíni

Em dia de #tbt, Ana Hickmann usou o Instagram nesta quinta-feira (21) para relembrar uma viagem para Curaçao.





Foto: Reprodução Instagram

No clique, a apresentadora de 38 anos aparece com um conjunto de praia com estampadas com folhagem verde - que faz parte da linha própria. Sorridente, ela deixou o bumbum e as costas em evidência.

"#TBT de Curaçao #Curaçao #CuraçaoBlue", escreveu Ana Hickmann, que recebeu muitos elogios pela boa forma.

"Você é 'desnecessariamente' bela, mulher", escreveu uma internauta. "Sempre linda e pura simpatia", elogiou mais um. "O auge da beleza", declarou mais uma.

Casada com o empresário Alexandre Correa, Ana Hickmann é mãe de Ale Junior e já avisou aos fãs que está tentando engravidar até o final do ano.

TV Fama