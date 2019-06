Aos 16 anos, MC Loma mostra namorado pela primeira vez

MC Loma surpreendeu os fãs ao postar foto com o namorado em seu perfil no Instagram. A cantora de 16 anos escolheu estrategicamente o Dia dos Namorados, celebrado na quarta-feira (12), para revelar a identidade do amado.

O eleito é Juca Matos, de 19 anos. Os dois estão juntos há pouco mais de um mês mas, até agora, Loma não havia revelado o nome e nem mostrado o rosto para os fãs da artista.

Na legenda, a cantora declarou seu amor ao novo namorado. "Primeiro Dia dos Namorados que eu passo do lado de alguém (risos). Tá sendo tudo tão novo pra mim, umas das melhores experiências que já vivi... obrigada por me fazer feliz e ser uma das poucas pessoa que me fazem se sentir bem, esse vai ser primeiro de muitos dia dos namorados que vamos comemorar juntos, te amo", escreveu.

Foto: Reprodução/ Instagram

MC Loma ficou conhecida do grande público no ano passado, após lançar músicas na internet em parceria com as Gêmeas da Lacração. O trio começou a fazer shows e a cantora, que é menor de idade, acabou tendo problemas com a Justiça.

Na época, a Vara Regional da Infância e Juventude da 1ª Circunscrição Judiciária-TJPE alertou que a cantora de 15 anos não conseguiu cumprir exigências como, por exemplo, estar matriculada na escola. Tempos depois, a situação da artista foi regularizada e a jovem voltou aos palcos.

MSNMaria Clara EstrêlaSandy Swamy