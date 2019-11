Anitta surge de topless e fio-dental

Anitta surpreendeu os seguidores no Instagram na noite de terça-feira (19) ao compartilhar fotos no Instagram do passo a passo de troca de roupa para o evento Combatchy.

Em uma delas, a cantora aparece com a produção finalizada: conjunto preto de top curtinho e calça baixa. A meia arrastão cobrindo parte da barriga completa o look.

Em outra, a “Poderosa” surge de topless, puxando a meia sobre a calcinha cavada enquanto um assistente segura a calça que será vestida em seguida.

No último clique da série, registrado antes dos outros dois, a artista ainda está começando a colocar a meia e, com o bumbum virado para a câmera, mostra o fio-dental em detalhes. Neste caso, ela também está de topless. Para cobrir o mamilo na imagem, inseriu uma imagem divertida de bola de bilhar no ponto estratégico.

Na legenda, optou apenas por um emoji com óculos de sol. Nos comentários, porém, os seguidores não economizaram elogios. “Famoso decúbito traseiro! Quem tem… JOGA! Atura ou surta, bb!”, disparou um fã. “É pra glorificar de pé”, acrescentou outra. “O melhor é a senhora olhando para a Anitta na segunda foto!”, observou mais um.

No Combatchy, Anitta contou com as participações de outros nomes de peso: Lexa, Luísa Sonza e MC Rebecca completaram o time que animou o evento.





Foto: Reprodução Instagram

TV Fama