Anitta se reúne a modelos famosas em desfile de abertura da SPFW

Manhã de sábado de muito trabalho e, claro, diversão para algumas famosas! É que rolou o brunch organizado para dar o pontapé inicial da São Paulo Fashion Week. A semana de moda paulistana começa no domingo (22) e vai até quinta-feira (26).



Anitta, grande estrela do evento, que rolou na manhã de sábado (21) e terá desfile da grife Água de Coco, se reuniu a famosas como as modelos Renata Kuerten, Carol Trentini, Ana Claudia Michels e Isabeli Fontana no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Ibirapuera, na capital paulista.

Com 27 edições de Fashion Week no currículo - sendo oito apenas em São Paulo - Trentini disse que o desfile tem um gostinho especial. "Hoje é diferente. Tem Anitta na passarela. Amo o trabalho dela e estou supernervosa. Fora que amo a marca, me identifico. Conseguem sempre trazer alguma coisa nova", disse a loira a QUEM.



Anitta (Foto: Francisco Cepeda/AgNews)



Trentini, que é mãe de dois, disse que se sente realizada por conciliar suas muitas "carreiras". "Meu trabalho é minha paixão, também. Consigo me sentir realizada. Tenho dois filhos saudáveis, felizes, dou meu melhor e me sinto capaz no meu trabalho, com meus filhos, sendo uma boa filha", completou.

Quando o assunto é o desfile em si, Isabeli confessa que tem seus mantras para mentalizar enquanto anda na passarela. "O sentimento é de 'não posso cair, não posso cair...'. Quando a gente dá o primeiro passo, tenho que pensar 'tenho luz, tenho luz, e nada me derrubará'. Sempre deu certo", revelou a top.

Renato Thomaz, dono da Água de Coco, também explicou a emoção de abrir a semana de moda brasileira com um time tão poderoso. "A gente queria mostrar um brasil novo, mostrar a música de Anitta e acabou virando essa loucura [risos]", disse ele. "Estou muito feliz porque, enquanto tiver essas borboletas no estômago, continuará sendo prazeroso. Depois de 18 anos fazendo desfiles, as borboletas no estômago existem, ainda existe emoção, ainda me move. Estou muito feliz e confiante."

