Anitta revela ter uma mulher com quem fica

Bissexual assumida, Anitta explicou o motivo de nunca ter tido um namoro com uma mulher. Até hoje, a cantora só assumuiu relacionamentos heterossexuais.

Foto: Divulgação

"As pessoas falam: 'Ah, você só assumiu namoro hétero'. Mulher é muito dramalhão quando vai para uma relacionamento, é muita conversinha... Não tenho muita paciência. Teria que encontrar alguém como eu: prática", disse ela, em entrevista à revista "Harper's bazaar", que sai em fevereiro.

A cantora, porém, admitiu que vive uma relação com uma mulher, com quem sempre fica. "Tem uma pessoa (do sexo feminino) que eu sempre fico, mas não é um relacionamento, porque não é fechado", explicou.

Anitta já revelou em entrevista que fica com a sua bailarina Ohana Lefundes. As duas, inclusive, estão passando férias juntas em Aspen, nos EUA. A relação é antiga, e Ohana sempre era chamada para apimentar o namoro que Anitta teve com Pedro Scooby.

Extra