Anitta revela que não vai morar fora do Brasil

Em uma entrevista cheia de descontração, Anitta, Luísa Sonza, MC Rebecca e Lexa conversaram com exclusividade com o Tricotando durante o Combatchy, evento que reuniu o quarteto em São Paulo.





Foto: Reprodução/RedeTV

No papo, Anitta comentou sobre 2020. A cantora destacou que ainda não sabe o que vai fazer, mas disse que ai ser “um ano para a família”. Ela ainda deixou claro que não vai parar de trabalhar e que não pretende morar fora do Brasil.

“Vou completar 10 anos de carreira, estou trabalhando muito (...) Mas é obvio que eu vou continuar trabalhando e nunca vou deixar o Brasil, mas tem o plano de em 2020 eu me dedicar mais a minha família, a minha mãe. Mas ainda não está nada certo, estamos pensando”, disse a cantora.

O quarteto ainda comentou sobre o lançamento do clipe com as cantoras. Anitta brincou e disse que já viu o vídeo “umas 50 vezes”.

Luiza Sonza também falou sobre a experiência de estar com o grupo: “O aprendizado já vem de antes, eu admirava elas quando eu morava em Tuparendi e nem sonhava em vir para São Paulo”.

TV Fama