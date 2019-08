Anitta revela que já deu em cima de Kevinho, mas levou um 'tocão'

Anitta, 26, revelou nesta terça-feira (27) em seu novo programa no Multishow , Anitta Entrou no Grupo, que já tentou ficar com o funkeiro MC Kevinho, 20, com quem ela canta a música "Terremoto".



"Eu já tentei pegar Kevinho e tomei um 'tocão'. Já dei em cima dele, e não rolou. Fiquei tentando dar em cima dele por horas. Falei até o número do quarto em que eu estava. Talvez o número do quarto estivesse errado", disse Anitta.

A atual namorada de Pedro Scooby ainda falou que chegou a sentir o "volume" de Kevinho sem querer.

"O Kevinho vem em uma evolução, agora com essa barba... Falando em terremoto, quando eu fui gravar o clipe de 'Terremoto' com ele, que a gente dança juntinho, é um terremoto grandão, viu? Acaba com a cidade. A gente que está interessada capta isso logo. A gente, que está com vontade, sente isso", afirmou, em referência ao órgão íntimo do cantor.

Folhapress