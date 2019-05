Anitta revela que está aberta a namoro com homens e mulheres

Livre, leve e solta. Nem J. Balvin, nem Maluma. Assim está Anitta , 26, que concedeu entrevista para o promoter David Brazil, 49, na última terça-feira (21) em Piranhas, Alagoas, onde aconteceu o casamento do influenciador digital Carlinhos Maia, 24, com Lucas Guimarães.



Questionada com quem ela preferia ter um relacionamento, foi direta: "Sou Anitta com qualquer homem solteiro que aparecer. Homem não, qualquer ser humano solteiro que aparecer eu estou topando, tô no jogo", declarou.

David Brazil estava atuando como repórter do programa de Amaury Jr, que está de volta à RedeTV! nesta sexta-feira (24) a partir de 00h30 mostrando com exclusividade o casamento. David questionou se Anitta tem o sonho de casar de forma tradicional na igreja, ao que ela não demostrou muito interesse. "É muita foto que tem de tirar com a família, com os amigos, os padrinhos, é um casamento só de foto eu fico um pouco agoniada."





Folhapress