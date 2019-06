Anitta rebate críticas após fotos sem sorrir com fãs

Anitta respondeu no Twitter a postagem de um vídeo em que ela aparece sem esboçar reações enquanto tira fotos com fãs em um aeroporto. Segundo a artista, ela estava sem dormir e ainda assim fez questão de atender os admiradores que a aguardavam.

O vídeo passou a circular nas redes sociais com pessoas criticando Anitta por parecer sem vontade de tirar as posar com os fãs. Na postagem que a cantora respondeu, uma página especializada em música do Twitter a defendeu. “Artistas ficam cansados. Tenham empatia. Apesar de toda a agenda, Anitta ainda assim parou para tirar fotos quando muito cansada”, disse a publicação.



Anitta, então, questionou os internautas que estariam problematizando o vídeo. “E tem alguém falando mal dessa situação onde eu tirei foto com dezenas de fãs que me esperavam no aeroporto às 6 da manhã depois de um show sem ter dormido ainda nem uma hora sequer? Se tiver aí, eu realmente desisto de entender o povo”, escreveu a cantora.

Dias antes, Anitta celebrou um dos grandes feitos de sua carreira artística: o lançamento da música “Faz Gostoso” em parceria com Madonna. “Ter uma pessoa com a sua importância cantando um dos ritmos que mais sofrem com o preconceito em meu país dá forças a toda uma comunidade que achava que nunca seríamos respeitados por cantar o funk brasileiro em nosso próprio lugar”, disse.

A música “Faz Gostoso” é uma regravação da cantora portuguesa Blaya Rodrigues. “Ficou meses em primeiro lugar em Portugal e eu, inclusive, coloquei um pedacinho da música no show quando cantei no Rock in Rio de lá. É isso, Brasil. Madonna cantando funk. Hoje eu durmo realizada. Boa noite!”, concluiu a cantora.

