Anitta quer doar bolsa de estudos em nova temporada de game show

Anitta fala português, inglês e espanhol, e quer que seus fãs também aprendam novas línguas. A cantora estreia a segunda temporada do game show "Anitta Entrou no Grupo" na noite desta terça (20), e diz que está tentando viabilizar a doação de uma bolsa de estudos durante um quadro do programa. A atração tem cinco episódios e vai ao ar às 20h30 no Multishow.

"Estou tentando vender esse projeto. Em cada programa, vamos pegar os convidados da plateia e colocá-los para tentar cantar uma música minha em outro idioma. O que se sair pior ganharia uma bolsa de estudos, algum curso. Estou tentando viabilizar isso. A ideia está com o departamento de marketing e vendas. Seria muito legal conseguir", afirma a cantora. Ela diz ainda que mesmo que não consiga viabilizar este prêmio, o quadro continuará existindo.

Outra novidade é o quadro "Diga Não Para Anitta", idealizado por Victor Sarro, parceiro da cantora na atração. Funciona assim: ela vai pedir algo inusitado para alguém da plateia, para ver se a pessoa tem coragem de dizer "não" ou se vai ficar sem graça e acabar aceitando.



Foto:Reprodução/Instagram

Anitta afirma que, depois que ficou famosa, ninguém mais lhe disse um "não", assim, de cara.

"Não sei se as pessoas ficam com medo de eu fazer algo depois... Não sei o que é que acontece (risos). Mas sem resposta eu já fiquei."

Anitta diz que hoje em dia não se importa em negar aquilo que não pode fazer. Mas confessa que foi um exercício: "Tive que aprender, porque gosto de agradar a todos, me preocupo muito com as pessoas. A minha agenda por exemplo... Tive que aprender a dizer não, e as pessoas têm que entender. Não tenho mais como fazer tudo o que eu podia fazer cinco anos atrás".

Além da presença do Painitto, que assume o posto de comentarista e conselheiro do programa, a apresentadora do Anitta Entrou no Grupo traz um outro elemento do seu convívio para o programa: um karaokê. O passatempo, que está sempre presente nas festas que a poderosa faz em sua casa, agora vai fechar os episódios do game show.

"Não vai mais rolar a música inédita [que fechava os episódios da primeira temporada], porque os fãs queriam depois o material gravado e muitas vezes os cantores não tinham disponibilidade de agenda para se encontrarem em um estúdio. Não conseguimos disponibilizar as músicas nas plataformas por conta disso."

O primeiro dos cinco episódios terá como convidados a banda Melim e o grupo É o Tchan. Na dinâmica do programa, os participantes devem cantar músicas um do outro e também da anfitriã. Além disso, Anitta também canta músicas deles. "Imagina o Melim todo fofo cantando as músicas do É o Tchan. Vai ser demais", afirmou a cantora.

As outras batalhas anunciadas por ela são entre Ferrugem e Kevinho, e Elba Ramalho e Ludmilla. As duas últimas não foram divulgadas.

Questionada sobre quem ela gostaria que participasse do programa, Anitta citou a cantora Joelma. "Eu fico tentando ela para tudo, mas ela nunca pode. Até no meu aniversário, mas a Joelma nunca pode. É babado", disse.

A cantora adiantou ainda que Léo Santana deve participar desta segunda temporada do Anitta Entrou no Grupo. A ideia inicial era que ele dividisse o palco com Luan Santana, para fazer uma brincadeira com o sobrenome de ambos, mas o sertanejo ainda não confirmou.

Entre as novidades do Anitta Entrou no Grupo, esta temporada terá uma live do YouTube, em que convidados vão comentar o programa enquanto ele acontece. Essa live vai acontecer em uma cabine chamada Inbox, que fica no meio do cenário da atração, e será apresentada por David Brazil. E Anitta vai interagir com esse grupo.