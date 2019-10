Anitta posa ao lado do novo irmão e sobrinha pela primeira vez

Na última semana, Anitta , 26, surpreendeu ao revelar que descobriu um novo irmão, filho do seu pai, Mauro Machado. Animada com a novidade, ela usou as suas redes sociais para comentar sobre a descoberta e falou que manteria a discrição no primeiro momento, já que seu parente não estava acostumado com o mundo da fama.

Mas nesta segunda-feira (28), a artista resolveu expor a imagem do novo familiar e não conteve a alegria. "Meu maior presente do ano (...) Meu irmão novo é demais. Transbordando de felicidade", escreveu no seus stories (ferramenta que mostra vídeos e fotos por 24 horas no Instagram).



Felipe Terra, 31, realizou um teste de DNA para comprovar seu parentesco com a funkeira. Painitto, como é conhecido o pai da cantora na internet, também registrou o momento do encontro dos filhos em sua conta da rede social. "Enfim rolou um encontro maravilhoso, meu com meus filhos e neta. Muitas emoções rolando. Muita felicidade implícita", revelou.

Felipe é fruto de um relacionamento de Mauro Machado anterior ao casamento com Miriam Macedo, mãe de Anitta e de seu outro irmão, Renan. Em recente entrevista à colunista Fábia Oliveira, Felipe é pai de uma menina de oito anos, chamada Letícia, que assiste a animação Clube da Anittinha (Gloob), criada pela artista: "Ela adora as músicas do desenho. Canta e dança assistindo."

Durante o Teleton exibido na sexta-feira (25), Painitto disse à imprensa como se sentiu ao descobrir que tinha uma neta. "Isso aí a gente não escolhe, não depende da gente ser avô. Estou feliz, claro", comentou o pai da cantora.

POLÊMICA

O jornalista Leo Dias causou polêmica ao comentar sobre a descoberta do novo irmão da Anitta: "Foi fruto de uma pulada de cerca", escreveu em sua coluna no jornal O Dia. Mauro Machado logo se manifestou e retribuiu o ataque nas redes sociais dizendo que Leo estava drogado quando publicou a notícia.

Vale lembrar que o jornalista escreveu uma biografia não autorizado sobre a história e vida pessoal da cantora, chamada "Furacão Anitta". Segundo ele, quando entrevistou a mãe da funkeira, percebeu que ela teria sofrido com o ex-parceiro.

"Tudo isso que escrevi está gravado no áudio da entrevista de Dona Miriam, que ficou anos sem falar com Mauro. Eu tentei diversas vezes ouvir a versão dele e as histórias sobre Anitta para o livro, mas ele nunca aceitou", relatou.

Folhapress