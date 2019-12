Anitta ousa, deixa bumbum à mostra e fã comenta

Anitta mostrou que é muito "malandra" em algumas fotos novas neste domingo (1º), em sua mais recente publicação no Instagram. A cantora deu aquele "show das poderas" de autoestima, com direito a muito 'carão' e deixando escapar partes do bumbum.





Foto: Reprodução Instagram

Em poses no espelho e bumbum empinado à mostra, a dona do hit 'Bola, Rebola' apenas legendou as imagens do post com um "Feeling myself" (me sentindo).

Os fãs não demoraram muito para lotar a ala de comentários com uma enxurrada de elogios: "Mulher com maturidade, não quer guerra com ninguém", "Perfeita", "Tá no auge da beleza", foram alguns dos comentários deixados. "As outras que lutem", "Dona do mundo" e "Queen of the world (Rainha do Mundo)" foram os mais curtidos.

TV Fama