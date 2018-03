Anitta leva prêmio no iHeartRadio Music Awards 2018

Anitta foi uma das vencedoras do iHeartRadio Music Awards 2018. A cantora levou o troféu de Estrela das Redes Sociais (Social Star) e gravou um vídeo para agradecer os fãs pela conquista. A categoria era disputada por votos do público. “Estou muito feliz. Obrigada aos meus fãs. E desculpem por não estar aí esta noite, mas estou me apresentando no Brasil. Vejo vocês em breve”, declarou a cantora. No domingo (11), dia da premiação, cantora se apresentou em Piracicaba, São Paulo.

(Foto: Divulgação)

Nesta categoria, a cantora concorreu com Andrew Huang, Christian Collins, Conor Maynard, Dodie, Gabbie Hanna, JoJo Siwa, Mariah Belgrod, Max & Harvey e RoomieOfficial.

Iggy Azalea, Camila Cabello, Marshmello e Halsey foram alguns dos artistas presentes. Cardi B e a banda Bon Jovi se apresentaram no evento, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia. Ed Sheeran, Taylor Swift, Maroon 5 e Harry Styles foram alguns dos premiados da noite.

G1