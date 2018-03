Anitta lançou o clipe de seu novo single em espanhol, "Indecente". A faixa é fruto de uma parceria com o produtor norte-americano DVLP e o DJ brasileiro Yuri Martins - confira o vídeo, que começa às 1h3m52s:





É o terceiro trabalho todo em espanhol da cantora. Antes de "Indecente", Anitta já havia lançado as faixas "Downtown", parceria com o colombiano J Balvin, "Machika", ao lado de Jeon e novamente J Balvin. "Paradinha", que teve o clipe dirigido por Bruno Ilogti, foi a primeira incursão profissional da brasileira no idioma.

Anitta foi recentemente confirmada no Rock In Rio Lisboa e no Rock In Rio 2019

