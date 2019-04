As comemorações do aniversário de Anitta não param. Após curtir um festão em sua casa, com direito a convidados como Vera Fischer, Gloria Maria, Jojo Todynho, Compadre Washington, entre outros famosos, a cantora decidiu ter um jantar intimista com amigos.



Foto: Reprodução/Instagram

Na noite do último domingo (31), durante a refeição, ela ainda teve uma surpresa: ganhou um bolo de aniversário decorado com a capa de seu novo projeto, Kisses. "Ó meu deus, é a capa do meu novo álbum", vibrou ela, em inglês.

No jantar, Anitta recebeu alguns amigos famosos, comoThaila Ayala e a famosa modelo canadense Winnie Harlow, que publicou alguns registros da ocasião em suas redes sociais.

