Anitta faz festa junina e come cachorro-quente vegano

A cantora Anitta, 26, resolveu abrir sua mansão no Rio de Janeiro para receber muitos famosos na noite desta terça-feira (25). Ela fez uma festa junina com direito a touro mecânico, barraca do beijo e muita festa.

Estiveram presentes nomes como Eri Johnson, 57, Jojo Todynho, 22, Luisa Mell, 40 e Nana Rude. Até Xuxa Meneghel, 56, foi convidada. Porém, em evento em São Paulo, ela não pode comparecer, mas enviou cachorro-quente vegano para a festa.

Anitta e Pedro Scooby. (Foto: Reprodução)



Na confraternização também não faltou romance. Em fotos publicadas nas redes sociais, Anitta e Scooby, que recentemente fizeram uma viagem apaixonada por Bali, aparecem aos beijos.

Folhapress