Anitta exalta o funk em show com ares de superprodução no Rock in Rio

Uma das atrações mais aguardadas do Rock in Rio Lisboa, Anitta se apresentou na noite deste domingo (24), tarde no Brasil, com um show com ares de superprodução, mas que demorou a empolgar o público português.

Os ingressos para este domingo (24), que tem ainda apresentações de Demi Lovato, Bruno Mars e do português Agir, foram os únicos a esgotar até agora.

A cantora entrou no palco em grande estilo: com um figurino estilo Carmen Miranda sexy e ao som de "Tico-tico no Fubá". A música escolhida para abrir o espetáculo foi "Bang", mas acabou recebida de maneira morna pela plateia.

Apesar de fazer muito sucesso em Portugal, onde suas músicas tocam regularmente nas rádios e nas baladas, Anitta demorou a levantar o público local.

A plateia só saiu do chão pela primeira vez quase na metade do espetáculo, com o sucesso "Você Partiu Meu Coração", onde a voz de Nego do Borel foi reproduzida em uma gravação.

Foto: Reprodução/Twitter

Acompanhada de mais de 20 bailarinos e vestindo figurinos feitos exclusivamente para o festival pela grife Dolce & Gabbana, Anitta, mais uma vez, fez bonito no critério visual.

Além do rebolado da trupe, os telões mostravam ainda vídeos feitos especialmente para a apresentação no Rock in Rio. Em um dos momentos de maior repercussão, foram exibidas imagens de beijos "quentes" da cantora com seu marido.

Em pouco mais de uma hora de show, ela apostou em um repertório diversificado, emendando seus principais hits gravados com parceiros internacionais. "Downtown", dueto com J. Balvin, foi cantada em coro pelo público.

As colaborações nacionais também tiveram vez, incluindo a recente "Romance com Safadeza", em que Anitta faz um dueto com a gravação da voz de Wesley Safadão. Mais para frente, ela cantaria ainda um trecho de "Garota de Ipanema".

Na parte final da apresentação, Anitta voltou a suas raízes do funk.

Primeira representante do gênero a ser a apresentação principal no palco Mundo, Anitta exaltou o ritmo. "Quando eu comecei a cantar, ninguém nunca acreditou que eu pudesse chegar tão longe. Hoje é histórico para mim e para todos os funkeiros do Brasil, que estão vendo nosso ritmo chegar tão longe. Então hoje eu quero que todos os funkeiros do Brasil se sintam representados, porque estamos em um festival tão lindo com tanta gente aplaudindo", disse, antes de agradecer ao público.

A ausência da cantora Pabllo Vitar chamou a atenção, uma vez que muita gente apostava em uma participação especial durante a música "Sua Cara", que elas gravaram juntas. Pabllo está em Portugal e se apresentou na noite de sábado (23) em Lisboa.

A apresentação de Anitta acabou ao som de "Vai Malandra" e de "Show das Poderosas".

Nesta semana, ela parte para uma mini-turnê pela Europa. Na terça (26), ela sobe ao palco do Le Trianon, em Paris, e na quinta (28), faz show no Royal Albert Hall, em Londres.

No próximo Rock in Rio no Brasil, em 2019, Anitta será uma das atrações principais do festival.

Folhapress