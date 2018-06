Anitta elogia fãs argentinos após show lotado e ganha apoio de famosos

Anitta lotou uma casa de shows em Buenos Aires, na Argentina e se emocionou ao relembrar os primeiros passos de sua carreira em espanhol. A cantora publicou um texto no Instagram e ganhou o apoio de vários famosos.



Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)



"Há um ano lançava minha primeira música em espanhol. Meu primeiro passo internacional... pensei tanto antes, tanta dúvida, tanto medo , pouca ajuda.... apenas um ano depois eu não esperava chegar em outro país e ser recebida assim. Me arrepiei, chorei, me emocionei. Nossa equipe/família vibrava sem parar eufóricos com essa conquista que só nós sabemos quanta luta envolve. Que povo educado, respeitoso, amoroso. Gracias, Argentina", escreveu ela.



Comentários de famosos (Foto: Reprodução/Instagram)



Entre as celebridades que comentaram na publicação estão Ivete Sangalo, PablloVittar, Angélica, Ana Paula Renault, Tico Santa Cruz e Enzo Celulari.



Quem