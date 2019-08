Anitta e Pedro Scooby estão dando um tempo, diz colunista

Depois de uma série de discussões envolvendo Luana Piovani e seus filhos, Anitta , 26, e Pedro Scooby , 31, estariam dando um tempo em seu namoro.

"Seguimos nos falando todos os dias. Realmente não sabemos se é algo definitivo. Não estou bem de saúde e pedi que me recuperasse sozinha", disse a cantora à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em conversa divulgada nesta sexta-feira (30). No entanto, segundo a colunista, o surfista nega a separação e diz que se trata apenas de uma "especulação".



Foto:Reprodução/Instagram

Anitta está namorando Scooby desde junho deste ano, quando o surfista terminou o relacionamento com a apresentadora Luana Piovani e fez uma viagem com a cantora para Bali, na Indonésia.

De lá para cá, os três têm trocado farpas. Piovani chegou a declarar sua insatisfação ao ver os filhos cantando "Onda Diferente", hit de Anitta em parceria com Ludmilla e Snoopy Dog. Para ela, Scooby fez do novo relacionamento um "show".

A separação do casal ocorreu porque eles estariam em sintonias distintas. "Pra mantermos a harmonia que sempre tivemos em casa, resolvemos separar as 'vontades'", afirmou a atriz. No entanto, algumas semanas depois do término, começaram as brigas.

Folhapress