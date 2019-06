Anitta e Pabllo Vittar dão indícios de reconciliação e nova parceria musical

As especulações surgiram nesta quarta-feira (26), depois que Anitta publicou uma foto dela com um visual de brilho e a legenda "Shine" . Neste dia, Pabllo também publicou uma imagem sua com uma roupa cheia de brilho e a legenda "Shine like me" ("Brilhe como eu") .



Até então, as publicações poderiam ser uma coincidência ou até uma alfinetada. No entanto, o produtor musical Gage publicou um tuíte com a legenda "Shine Anitta & Pabllo Vittar", mencionando os perfis das duas.

A sequência de publicações fez as especulações ficarem ainda mais fortes, e os fãs das duas artistas acreditam que a rivalidade pode ter acabado. Procuradas pela reportagem, as assessorias de Anitta e Pabllo Vittar não se pronunciaram sobre o caso até a publicação deste texto.





Entenda a briga

Em setembro de 2018, áudios de Anitta sobre os custos do clipe "Sua Cara" (gravado com Pabllo Vittar e Majo Lazer) vazaram e levantaram a questão de que a cantora teria pago sozinha as despesas da produção , num total de US$ 70 mil (cerca de R$ 250 mil).

Após a gravação, Pabllo teria pedido um cachê alto para participar de uma edição da festa Combatchy, criada pela própria Anitta, o que teria gerado a resposta em áudio.

"O jato era caríssimo, o clipe eu tava pagando sozinha, muito pão dura, entendi. Pão dura ia ser, se eu pegasse e falasse assim: 'Não, eu não vou pagar clipe nenhum, faz de qualquer jeito'. Agora o clipe caro pra cacete, 70 mil dólares. 70 mil dólares, amor! Sou pão dura? Para ficar pagando jato pra galera ir com a bunda no sol? Não preciso meu filho! Sou de Honório Gurgel, meu filho. Passei muito perrengue na minha vida", dizia ela no áudio

Desde então, as duas quase não tocaram no assunto, mas Vittar chegou a dizer que não tinha raiva de Anitta, apesar de elas não se falarem nem serem amigas. "Eu não desejo nenhum mal para ela. Sempre acompanho os lançamentos dela. Mandei mensagem para ela no final de ano, desejando um ótimo ano, que Deus abençoe sempre ela. Sou muito grata por tudo que ela fez por mim, apesar de tanta fuxicada", disse em uma entrevista à rádio FM O Dia.

Recentemente, uma fã disse a Anitta que adoraria que ela e Pabllo Vittar voltassem a se falar. "Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa SINCERA não tem por que não voltar", respondeu Anitta.

Folhapress