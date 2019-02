Anitta e Kevinho lançam 'Terremoto', e fãs pedem versão acelerada da música

A música foi primeiro disponibilizada no YouTube, onde muitos usuários estão se divertindo em ouvi-la numa versão acelerada.



A plataforma permite ouvir os vídeos em diferentes andamentos; basta clicar no botão de configurações embaixo do vídeo, à direita, e alterar a velocidade da reprodução.

"Pra quem tá reclamando da música, coloca na velocidade 1.25 vai fica maneirinho...", escreveu uma usuária identificada por Keyth Perry.

A música terá o videoclipe oficial lançado ainda nesta sexta (1º), às 12h.

O clipe foi gravado em São Paulo há algumas semanas e foi inspirado no hit "I'm Still in Love", de Sean Paul e Sasha, lançado em 2002.

"Conheci o Kevinho no Música Boa Ao Vivo e logo percebi o quanto ele é talentoso. Estou muito feliz com o resultado da nossa parceria", disse Anitta.

Folhapress