Anitta diz que pretende investir na carreira de empresária

Anitta , 26, anunciou que pretende desacelerar o ritmo de sua carreira como cantora a partir do ano que vem, focando em outros objetivos como seu lado empresária. Nesta segunda-feira (30), a artista contou em coletiva de imprensa que firmou uma parceria com a Cervejaria Ambev para assumir o posto de líder de criatividade e inovação do produto Skol Beats, pertencente a marca.

"Estou muito feliz de estar fazendo essa parceria. A gente começou falando de Skol, mas meu amor pelo produto acabou fazendo com que essa parceria mudasse para o que é hoje. Eu vendi tanto esse produto que as pessoas já me associam a ele", contou Anitta, revelando que todas as ações e peças da marca terão assinatura dela a partir de agora.

A cantora diz que, desde que começou a tomar conta de sua própria carreira, ela descobriu um novo sonho que é seguir pelo caminho de lidar com negócios. Então, a brasileira conta que pretende desacelerar o ritmo de sua carreira musical a partir do ano que vem, focando em outros braços de trabalho e, entre eles, está o de ser empresária.

"A gente está planejando dar uma diminuída no ritmo de trabalho a partir do ano que vem. Todo esse trabalho que eu tenho tido de uns 2, 3 anos para cá é justamente para conseguir expandir o meu trabalho e o nome do meu ritmo musical para quebrar algumas barreiras. Então, durante esses anos, o trabalho foi focado em fazer isso", disse.



Anitta, anunciou que pretende desacelerar o ritmo de sua carreira como cantora, focando em outros objetivos como seu lado empresária. Instagram



"Depois que eu comecei a tomar conta da minha carreira, eu descobri um novo sonho na minha vida de lidar com negócios, de lidar com bussiness. É uma coisa que me dá tesão, me dá emoção e é um sonho paralelo, além de entreter o meu público".

Anitta já falou outras vezes que pensa em pausar sua carreira musical por volta dos trinta anos. Para ela, a pressão de se manter neste mercado é muito alta e isso requer muita dedicação e esforço.

"Sempre tive na minha cabeça essa ideia de não levar minha carreira como cantora muito longe porque eu acho que essa vida de artista, essa pressão que envolve tudo isso requer um controle emocional e é uma pressão. Se você leva muito tempo na sua vida, você pode chegar um momento de não aguentar e eu não quero ficar vivendo de passado", disse a cantora.

Mas os fãs de Anitta podem sim esperar novos lançamentos. Ela diz que nunca esqueceu de suas raízes e que deve lançar músicas focadas no mercado brasileiro durante os próximos meses e que, só depois disso, ela voltará a pensar na indústria internacional.

"Nos próximos meses, a gente vem com várias músicas novas focado totalmente no mercado brasileiro, porque, afinal, são as minhas raízes, eu nunca vou esquecer disso. E, só depois, vamos voltar a focar um pouco mais no mercado internacional", completou.

A nova parceria da cantora com a marca Skol não tem duração mínima nem máxima para continuar em vigor. Para ela, enquanto fizer sentido, ela estará com eles. "A parceria da Skol vai ficar enquanto foi favorável para os dois lados, eu não vejo porque terminar. Enquanto foi bom para os dois lados, vamos manter", contou, revelando que ela e seu escritório estão buscando diminuir o número de marcas que trabalham, ficando somente com "as que fazem sentido" para a sua vida atual.

"A gente está trabalhando para diminuir o número de marcas cada vez mais para marcas que tenham a ver conosco. Marcas que continuam a ter a ver comigo, que tenham a ver com minha carreira atual. A gente não quer virar um outdoor, queremos parcerias mais sólidas e que eu consiga me dedicar realmente", finalizou.

Folhapress