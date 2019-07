Anitta surpreendeu os fãs ao revelar que fez curso de massagem tântrica. Convidada do talk show colombiano “The Juanpis Live Show” nesta segunda-feira (22), a cantora contou que aprendeu a técnica no Brasil e ainda deu detalhes da aula, que envolve a manipulação das partes íntimas.

Após o apresentador Gonzalez fazer um trocadilho com a palavra testículos, a brasileira completou: "Os ovos não servem para nada, né? Ok manusear, mas... E aí?”. Anitta ainda continuou: “Você pode usá-lo durante o jogo, mas não significa que vai prestar para alguma coisa. Sabia que tem um curso de tocar testículos no Brasil? Não só ovos, mas todo o 'instrumento'. Eu já fiz!", disparou.

Na sequência, a namorada de Pedro Scooby explicou: “É um curso completo. Com as mãos. É um curso de massagem tântrica, nas partes íntimas. Tem que contratar um professor, um modelo... Um cara chega, e o professor explica como se faz o movimento. Eu juro! O homem fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem", disparou.

Durante a participação no programa, a artista de 26 anos também se divertiu ao ensinar o apresentador sambar e dançar funk.

TV FAMA