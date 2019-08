Anitta diz que agropecuária é 'câncer da natureza'

Como outras celebridades, Anitta , 26, se pronunciou sobre as queimadas que tem acontecido na região Norte do Brasil e a preservação a Amazônia. Em uma sequência de stories no Instagram, a cantora comentou nesta quarta-feira (21) sobre os assassinatos que ocorrem longe das grandes cidades.

Ao criticar a agropecuária, ela declarou não ter medo de perder patrocinadores ao falar sobre esses assuntos. "Eu estou cagando e andando para quem está afim de me silenciar [...] Não é meu medo nesse momento. Estou preocupada mesmo em usar minha rede de comunicação, que tenho 40,5 milhões [de seguidores], [...] para explicar para quem não entende os termos".



Foto:Reprodução/Instagram

A cantora também disse que políticos costumam usar termos "difíceis" para tratar do assunto, com a "intenção de que a gente realmente não entenda", e por isso acha importante usar sua imagem para divulgar o problema.

Anitta ainda falou sobre os riscos que os ativistas ambientais correm, e considerando que poderia receber até ameaças de morte com suas declarações, ela disse que "não está nem aí".

"Se vier algum matador de aluguel tentar me matar porque eu estou me metendo e falando para não sei quantas milhões de pessoas, que essa agropecuária precisa mudar, e que é um câncer para a nossa natureza, pode vir. Eu não to nem ai. E eu ainda venho depois como alma penada puxar o pé de vocês. Estuou super preparada para isso. Pode mandar ameaça e xingar, não estou me preocupando no momento".

A cantora deixou adiantado que Luisa Mell, Paula Lavigne e Maria Gadú produzirão um vídeo explicativo, com legendas em inglês e espanhol, sobre a Amazônia, a agropecuária, os povos indígenas e o impacto mundial de tudo isso.

Folhapress