Anitta diz que irmão divulgou informação errada sobre sua doença

Anitta ,26,falou nas redes sociais que não entende por que houve divulgação errada sobre seu estado de saúde, pois nem a sua equipe sabe qual o diagnóstico. A cantora descobriu que seu irmão Renan, divulgou de forma errada o diagnostico de estafa.

Em seu Instagram, a artista falou que assim que o irmão voltar de férias, vai cobrá-lo sobre essa informação. "Cheguei aqui no Multishow tomando um esporro. Descobri que quem mandou essa nota sobre a minha doença foi o próprio Multishow. A mando de quem? Do meu irmão. Assim que ele voltar de férias, vou pedir para ele explicar para gente um pouquinho os laudos médicos, de onde surgiram as decisões", afirmou em vídeos publicados no Stories do seu Instagram.

Na semana passada, o canal Multishow não exibiu episódio novo do programa Anitta Entrou no Grupo, que estava previsto e afirmou que Anitta estava com estafa. Em comunicado, o canal afirmou que ela estava fazendo repouso por recomendação médica.



Nesta terça-feira (10), após mais de uma semana em silêncio, ela voltou às redes sociais e falou sobre o assunto, mas sem ainda saber que tinha sido o irmão que passou a informação. "Gente, acabei lembrando porque desliguei meu telefone. A internet está deixando vocês doidos. Fui na DM (mensagem direta), abri uma conversa e uma menina postando: 'entenda a síndrome que fez Anitta parar de trabalhar'. Eu fiquei no chão. Nem minha equipe sabe o que eu tenho, não quero gente se metendo", disse.

Mais tarde, quando chegou para fazer o programa do Multishow, foi informada sobre a confusão provocada por Renan. "Quando ele voltar de férias, vai estar cheio de emoção. Inclusive acho que meu irmão resolveu tirar férias, porque depois de uma semana e pouco substituindo todos os meus papéis ele precisava de férias mesmo", afirmou.

